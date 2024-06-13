Врач рассказала, для кого опасен квас и почему это не лучший напиток для утоления жажды

В магазинном квасе часто содержится много сахара, поэтому его не стоит пить людям с диабетом. Как отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, такой напиток противопоказан и имеющим аллергию на некоторые ингредиенты, например на злаки и дрожжи. Также эксперт призвала быть осторожными тех, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — углекислый газ и сахар усиливают газообразование и приводят к болям в животе.

"Квас не стоит давать детям до 3–5 лет: много сладкого и пузырьки газа могут вызвать вздутие и боли в животе. Примерно лет с семи квас можно предлагать понемногу (не больше 50 миллилитров), всегда отдельно от другой пищи и внимательно отслеживая реакцию организма", — добавила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, здоровым тоже нужно знать меру. Пара стаканов кваса не навредит, если не употреблять его чересчур холодным. Дело в том, что ледяной напиток в жару создаёт перепад температур в организме, а это повышает риск ангины и повреждает эмаль зубов.

Считается, что квас — лучший напиток для утоления жажды, потому что он якобы отлично восстанавливает водно-солевой баланс. Но многие не знают, что в напитке содержится большое количество углеводов и сахара, а нужных минералов мало, заключила врач.