Автовладельцам рассказали, можно пить квас ии кефир перед поездкой

Популярные байки о скачке уровня алкоголя в крови после употребления некоторых неспиртных напитков правдивы лишь частично. Об этом в беседе с 360.ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам специалиста, особую "опасность" представляют квас и некоторые виды безалкогольного пива, которое может вариться по двум технологиям. Первая подразумевает остановку процесса брожения и разложение спирта крекингом. Такие напитки действительно могут привести к лёгкому опьянению. Второй же метод основывается на заварке солодового экстракта — это пиво безопасно. С квасом всё сложнее.

"Я участвовал в эксперименте. Для него пил много кваса за короткое время. Опыт показал, что если выпить 2–2,5 литра кваса, полученного путём брожения, то в течение 5–20 минут будет наблюдаться повышенное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, не в крови. Но уже через 25–30 минут следы псевдоопьянения улетучиваются", — поделился автоэксперт.

Впрочем, отметил Попов, на полках магазинов тяжело встретить квас, полученный путём брожения. В 90% случаев это лишь имитация кваса. А вот кефир действительно увеличивает показатели содержания алкоголя, но нужно выпить цистерну этого кисломолочного напитка, чтобы превысить допустимые значения.