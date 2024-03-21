Энергетики и кофе бесполезны: Врач раскритиковала популярные способы взбодриться за рулём

Некоторые популярные способы взбодриться за рулём оказываются неэффективными, и речь здесь идёт в том числе об употреблении энергетиков. Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк объяснила, почему эти напитки бесполезны для водителей.

По словам эксперта, такие продукты "лишь маскируют усталость", в них много сахара и кофеина, которые дают только краткосрочный эмоциональный подъём.

"Из-за регулярного потребления энергетиков организм привыкает, что его искусственно взбадривают, и затем перестаёт вырабатывать достаточное количество нейромедиаторов и гормонов, чтобы самостоятельно поддерживать бодрое состояние", — отметила Саволюк в беседе с "Газетой.ru".

Говоря о кофе, врач указала, что сначала он возбуждает нервную систему, а через 15–20 минут водителю ещё больше хочется спать, в результате он не может быстро реагировать на изменения на дороге. Также уставшие за рулём часто налегают на сладкое, но и от него прилив бодрости недолгий, всего пять минут. Как пояснила Саволюк, такие продукты стремительно закисляют внутреннюю среду организма и мозг работает хуже.