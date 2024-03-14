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14 марта, 16:14

Врач предупредила водителей с ожирением о повышенном риске ДТП

Диетолог Саволюк: У водителей с ожирением более высокий риск попадания в ДТП

Диетолог Саволюк заявила, что у водителей с ожирением — более высокий риск попадания в ДТП. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Диетолог Саволюк заявила, что у водителей с ожирением — более высокий риск попадания в ДТП. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

У водителей с избыточным весом и ожирением выше риск попасть в аварию и получить серьёзные травмы. Об этом сообщила врач – диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

"Среди водителей избыточный вес и ожирение встречаются часто. Они входят в категорию повышенного риска развития артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, а также инфаркта и инсульта, то есть тех заболеваний, появление которых провоцирует лишний вес", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

По этой причине врачи отстраняют от работы даже профессиональных водителей: на рейс не будут ставить человека, у которого в любой момент может случиться гипертонический криз. А сахарный диабет II типа, который развивается на фоне ожирения, снижает скорость реакции. Ухудшает её и остеохондроз — он тоже появляется из-за лишних килограммов. Кроме того, к опасной ситуации приводит хронический болевой синдром в пояснице.

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Многие автомобилисты не задумываются о заболеваниях, которым они могут быть подвержены. Ранее Life.ru рассказал о распространённых недугах, которые подстерегают водителей.

Никита Осипов
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