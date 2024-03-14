Врач предупредила водителей с ожирением о повышенном риске ДТП

У водителей с избыточным весом и ожирением выше риск попасть в аварию и получить серьёзные травмы. Об этом сообщила врач – диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

"Среди водителей избыточный вес и ожирение встречаются часто. Они входят в категорию повышенного риска развития артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, а также инфаркта и инсульта, то есть тех заболеваний, появление которых провоцирует лишний вес", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

По этой причине врачи отстраняют от работы даже профессиональных водителей: на рейс не будут ставить человека, у которого в любой момент может случиться гипертонический криз. А сахарный диабет II типа, который развивается на фоне ожирения, снижает скорость реакции. Ухудшает её и остеохондроз — он тоже появляется из-за лишних килограммов. Кроме того, к опасной ситуации приводит хронический болевой синдром в пояснице.