Врач назвал недуги, которые подстерегают автомобилистов Травматолог Чекан: У водителей авто повышен риск развития гипертонии 28 февраля, 12:20 Обложка © Shutterstock

Многие водители не задумываются о заболеваниях, которым они могут быть подвержены. Тем временем ряд исследований доказывает, что приобретение автомобиля оказывает значительное влияние на физическую активность людей. Они меньше двигаются, и это несёт риски для здоровья. О распространённых недугах, которые подстерегают автомобилистов, Life.ru рассказал травматолог-ортопед Евгений Чекан.

К каким заболеваниям приводит длительное вождение авто?

1. Проблемы опорно-двигательной системы: длительное пребывание за рулём может привести к болям в спине, шее, плечах и пояснице из-за неподвижности и неправильной осанки, а также это может вылиться в остеохондроз, сколиоз, ишиас и другие проблемы с позвоночником и суставами.

2. Проблемы сердечно-сосудистой системы: ограниченная физическая активность может увеличить риск развития гипертонии, атеросклероза, тромбозов и других заболеваний сосудов.

Неправильная осанка во время вождения может привести к головным болям, болям в шее, спине, онемению и отёкам ног и ступней. Евгений Чекан Ведущий специалист сети клиник "Семейная", травматолог-ортопед

3. Проблемы обмена веществ и ожирение: отсутствие физической активности и сидячий образ жизни могут привести к нарушениям обмена веществ, что может способствовать набору лишнего веса и ожирению.

4. Проблемы с пищеварительной системой: нерегулярное и неполноценное питание может нарушить пищеварение, привести к запорам и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом.

5. Ухудшение иммунитета: все вышеперечисленные причины могут снизить иммунитет и увеличить риск развития различных заболеваний.

А ранее россиянам дали совет, как навести порядок в забитом автомобилями дворе. С такой проблемой часто сталкиваются жители многоквартирных домов: автовладельцы перегораживают тротуары, выезжают на газоны, а то и вовсе блокируют подъезды жилых домов. Из-за этого мамы с колясками вынуждены ходить по проезжей части, маломобильным людям приходится делать очередной крюк, а детям становится опаснее добираться до школы.

Авторы Андрей Горяничев