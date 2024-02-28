Россиянам назвали марки авто – приманки для вандалов

В прошлом году в России от вандалов чаще всего страдали автомобили марок Toyota, Lada и Hyundai, пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующее исследование. Преимущественно в таких машинах разбивали стёкла.

"Одной из самых распространённых причин обращений в страховую компанию в 2023 году была замена стёкол (32%). Чаще всего за подобным ремонтом обращались владельцы автомобилей Toyota, ВАЗ, Hyundai и Kia, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Средняя стоимость ремонта составила шесть тысяч рублей", — указано в исследовании "Страхового дома ВСК".

Из всего количества случаев вандализма менее 7% закончились обращениями по КАСКО по риску "ущерб". По данным исследования, по сравнению с 2023 годом снизилось на 30% общее количество происшествий из-за противоправных действий. Средний ущерб по страховке составил 81 000 рублей.

Больше всего вандалов живут в Москве и Подмосковье (47% случаев). В Санкт-Петербурге случается 10% таких происшествий, в Краснодарском крае — 4%, в Воронежской области — 2,4%, в Самарской области — 3%.