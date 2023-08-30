В Воронеже бизнесмен подговорил друга поджечь BMW ради страховки

В Воронеже 35-летний бизнесмен заявил о поджоге его дорогостоящего BMW, чтобы получить 8,3 миллиона рублей от страховой компании. Однако на деле мужчина оказался обманщиком — авто специально спалил его друг. Об этом заявили в региональном главке МВД.









Вероятно, предприниматель решил, что его машина как-то не окупается, поэтому её можно уничтожить и "вернуть" деньги. Для этого мужчина приехал в парк на пробежку, оставил BMW на видном месте, а затем уже к ней пробрался его знакомый, который совершил задуманное.

Бизнесмен обратился в полицию, написал заявление и уже готовился пойти за деньгами в страховую, однако правоохранители стали расследовать уголовное дело, и тогда уже правда вскрылась. Причём сжечь иномарку бизнесмен предлагал другу за 100 тысяч рублей. В итоге аферу раскрыли, и получить средства мужчина не смог. Он обвиняется по статье "Заведомо ложный донос о совершённом преступлении, покушение на мошенничество в сфере страхования".