Заброшенный Lamborghini за 35 млн обнаружили в джунглях Мьянмы в пыли и с разбитыми стёклами
The Sun: В джунглях Мьянмы нашли дорогой спорткар Lamborghini Aventador
В джунглях Мьянмы обнаружили машину Lamborghini Aventador, пишет британское издание The Sun. Стоимость такого суперкара составляет £300 тысяч (около 35 млн рублей).
Найденный спорткар Lamborghini Aventador. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / supercar.fails
"Ценный ультраредкий суперкар был найден повреждённым и заброшенным глубоко в тропическом лесу Азии. Считается, что Lamborghini Aventador LP750-4 SV стоит 300 тысяч фунтов стерлингов, его запущенное пыльное состояние озадачило автолюбителей", — говорится в сообщении.
Спорткар был найден не в лучшем состоянии: у него оказались выбиты окна, а лобовое стекло помято в нескольких местах, по салону были разбросаны осколки, а на сиденьях лежали картонки. Хоть владельца авто установить не удалось, издание предположило, что оно могло принадлежать богатой семье, которая заработала состояние на продаже наркотиков. Оно добавило, что в 2023 году преступную группировку ликвидировали, а имущество конфисковали. Что теперь будет с автомобилем, пока неизвестно.
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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / supercar.fails