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17 февраля, 09:55

Заброшенный Lamborghini за 35 млн обнаружили в джунглях Мьянмы в пыли и с разбитыми стёклами

The Sun: В джунглях Мьянмы нашли дорогой спорткар Lamborghini Aventador

В джунглях Мьянмы обнаружили машину Lamborghini Aventador, пишет британское издание The Sun. Стоимость такого суперкара составляет £300 тысяч (около 35 млн рублей).

Найденный спорткар Lamborghini Aventador. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / supercar.fails

"Ценный ультраредкий суперкар был найден повреждённым и заброшенным глубоко в тропическом лесу Азии. Считается, что Lamborghini Aventador LP750-4 SV стоит 300 тысяч фунтов стерлингов, его запущенное пыльное состояние озадачило автолюбителей", — говорится в сообщении.

Спорткар был найден не в лучшем состоянии: у него оказались выбиты окна, а лобовое стекло помято в нескольких местах, по салону были разбросаны осколки, а на сиденьях лежали картонки. Хоть владельца авто установить не удалось, издание предположило, что оно могло принадлежать богатой семье, которая заработала состояние на продаже наркотиков. Оно добавило, что в 2023 году преступную группировку ликвидировали, а имущество конфисковали. Что теперь будет с автомобилем, пока неизвестно.

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А ранее Life.ru рассказывал о другой очень интересной находке. Житель армянского села Оганаван, расположенного в 35 километрах от Еревана, обнаружил на своём участке средневековую гробницу. Объект получит статус памятника в ближайшее время.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / supercar.fails

Александра Мышляева
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