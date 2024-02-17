Заброшенный Lamborghini за 35 млн обнаружили в джунглях Мьянмы в пыли и с разбитыми стёклами

Спорткар был найден не в лучшем состоянии: у него оказались выбиты окна, а лобовое стекло помято в нескольких местах, по салону были разбросаны осколки, а на сиденьях лежали картонки. Хоть владельца авто установить не удалось, издание предположило, что оно могло принадлежать богатой семье, которая заработала состояние на продаже наркотиков. Оно добавило, что в 2023 году преступную группировку ликвидировали, а имущество конфисковали. Что теперь будет с автомобилем, пока неизвестно.