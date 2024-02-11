10 невероятных находок во время ремонта, что теперь тоже хочется перевернуть дом вверх дном
Откройте дверь в неизведанное прямо у себя дома! Life.ru собрал 10 интересных штук, обнаруженных жильцами во время ремонта. Они перевернут ваше представление о том, что такое сокровища. Узнайте, что может таиться под старыми обоями.
"Раскрыли такую вот красоту. Мы всё ещё продолжаем искать информацию о её истории. Мы установили, что мой паб изначально был построен как дом не позднее 1835 года, прежде чем в 1870-х годах превратиться в пивнушку", — rjle_x.
Фото © Reddit / rjle_x
"Занимаясь покраской и удалением коврового покрытия в нашем доме в стиле "голландская колония" 1920-х годов, мы обнаружили под деревянной панелью эти витражные окна!" — p_hil.
Фото © Reddit / p_hil
"Перебирая старые кирпичи, оставшиеся после реконструкции нашего городского дома 1890-х годов, я наткнулся на это", — chuchubott.
Фото © Reddit / chuchubott
"Обогреватель для тарелок" в нашем доме 1888 года постройки. Мы купили его примерно пять лет назад. Я побывал и видел сотни исторических домов, но ничего подобного раньше не встречал", — BigguyZ.
Фото © Reddit / BigguyZ
"Мы нашли эту старинную чугунную вентиляционную решётку, которая была установлена в нашем фермерском доме, а он 1897 года", — danielle_meow.
Фото © Reddit / danielle_meow
"Мы обнаружили, что на чердаке нашего нового дома 1912 года постройки хранятся сотни старинных книг", — swidge.
Фото © Reddit / swidge
"Оказывается, всю свою жизнь я спал всего в трёх метрах от швейной машины Singer 1910 года выпуска и не подозревал об этом", — StainedGlasser.
Фото © Reddit / StainedGlasser
"Сегодня я убирал старый дом моего отца и наткнулся на его потрясающую коллекцию "Удивительного Человека-паука". У него есть каждый выпуск с № 15 по № 700", — Drees14.
Фото © Reddit / Drees14
"Дом, в котором я вырос, сносили, поэтому я поднялся на чердак и случайно нашёл это между стропилами. На этикетке рукой было подписано: Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1765 ("Антониус Страдивариус Кремонензис сделал в 1765 году")", — agaconn.
Фото © Reddit / agaconn
"Обнаружили эти фотографии в нашем 107-летнем доме. Вот некоторые из моих любимых", — _planties.
Фото © Reddit / _planties
Reddit / chuchubott, agaconn