Вкусовщина жюри: Слёзы Zivert и пародия на Уэнздей — главное из нового выпуска "Голоса" В новом выпуске "Голоса" появились сразу несколько ярких участниц: одна девушка пришла с синими волосами, другая — в образе Уэнздей. Подробнее — в материале Life.ru. 10 февраля, 21:44 Главное из нового выпуска "Голоса". Обложка © Первый канал

На "Голосе" завершился ещё один день слепых прослушиваний. Наставники Полина Гагарина, Zivert, Владимир Пресняков и Антон Беляев продолжают набирать участников в свои команды. О некоторых из них расскажем подробнее.

Яркие участницы

Две девушки из нового выпуска точно запомнятся зрителям. Конкурсантка с синими волосами Анастасия Бучковская душевно исполнила песню Леона Расселла A Song for You, чем растрогала Zivert. Популярная певица не смогла сдержать слёз, но быстро успокоилась, когда Анастасия сказала, что пойдёт в её команду.

Анастасия Бучковская душевно исполнила песню Леона Расселла A Song for You в шоу "Голос". Фото © Первый канал

Другая конкурсантка — Полина Чирикова — для слепых прослушиваний выбрала песню "31-я весна" известной группы "Ночные снайперы". Правда, никто из членов жюри к ней не повернулся. А жаль, ведь она вылитая героиня одного из нашумевших сериалов 2022 года — "Уэнздей", и этот образ было бы интересно обыграть.

Полина Чирикова, похожая на Уэнздей, для слепых прослушиваний выбрала песню "31-я весна" группы "Ночные снайперы" в шоу "Голос". Фото © Первый канал

Негодование фанатов

Бывшая фигуристка Анна Кравченко спела хит Zivert Life в новой и неожиданной аранжировке. Но, к сожалению, этим она не впечатлила жюри и к ней не развернулась даже Zivert. "Не моё, извините", — призналась Юлия.

Наставники Полина Гагарина, Zivert, Владимир Пресняков и Антон Беляев продолжают набирать участников в свои команды. Фото © Первый канал

Беляев считает, что никто не выбрал Кравченко именно из-за новой версии песни, хотя вокал у девушки был впечатляющим. И зрители в официальной группе телепроекта в соцсети "ВКонтакте" разгневались на наставников: "Шоу называется "Голос", а не вкусовщина жюри! То есть ваш голос нас не волнует, нам не понравилась ваша интерпретация", "По-моему, первичным при оценке исполнителя должен быть всё-таки голос, а не выбор или интерпретация песни. Вокал-то у девушки прекрасный, значит, с ним можно исполнять совершенно разные песни, подбирать подходящий репертуар. Жаль, что не повернулись", "Мне понравилось такое исполнение, девочка крутая, голос мощный. Непонятно оправдание жюри. Сказали только, что аранжировка не понравилась, странный выбор. Обидно за девушку".

Дана Соколова на "Голосе"

Удивил приход на телепроект уже состоявшейся певицы Даны Соколовой. Её песни не один раз исполняли в "Голосе", а теперь пришла она сама. При этом девушка предстала в совершенно новом образе. Если раньше она была или лысой, или с короткими белоснежными волосами, то теперь Соколова с русым каре.

Певица Дана Соколова стала участницей шоу "Голос". Фото © Первый канал

Дана исполнила свою авторскую песню "Индиго", клип на которую набрал в Сети 30 миллионов просмотров, и попала в команду Гагариной.

— Это же Дана Соколова, многие вас знают. Дана — певица, которая выпускает крутые песни, с фантастическим голосом, — отметила Полина Гагарина.

Соколова много лет представляла экс-лейбл Тимати Black Star, но сейчас их сотрудничество завершено — и девушка решила сыскать славы на Первом канале. Ей остаётся только пожелать удачи!

Фанаты телепроекта обрадовались приходу Даны: "Такой большой голос в такой хрупкой девушке", "Моя любимая Дана Соколова! Счастлива видеть её в этом проекте", "Неожиданно и очень приятно видеть её в "Голосе", "Я её не узнала внешне! Голос бомба просто", "Дана Соколова? Очень неожиданно", "Песня, конечно, просто шедевр на все времена! Одна из любимых, исполнение огонь".

Команды наставников активно пополняются, а слепые прослушивания близятся к своему завершению. Новый выпуск "Голоса" выйдет в эфир Первого канала 16 февраля в 21:45 по московскому времени.

Авторы Кира Громова