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Пародия на SHAMAN и возвращение Шнурова: главное из нового выпуска "Голоса"

В эфире Первого канала вышел новый выпуск популярного музыкального проекта "Голос". На этот раз Шнуров шокировал наставников "Голоса", а зрители нашли нового SHAMAN.

3 февраля, 21:43
Главное из нового выпуска “Голоса”. Обложка © Первый канал

Главное из нового выпуска “Голоса”. Обложка © Первый канал

На шоу "Голос" состоялся третий день слепых прослушиваний. Наставники проекта Полина Гагарина, Zivert, Владимир Пресняков и Антон Беляев продолжают набирать участников в свои команды. И если в прошлом выпуске они активно подставляли друг друга, нажимая кнопку "блока", чтобы не дать сильным конкурсантам переходить к конкурентам, то в этот раз на первый план вышли уже сами участники.

Новый SHAMAN

Георгий Русских. Фото © Первый канал

Георгий Русских. Фото © Первый канал

Начинающий певец Георгий Русских исполнил для наставников песню "Вечно молодой" известной группы "Смысловые галлюцинации". Парень запомнился наглым характером и ярким образом. Он вышел в свободном белом свитере, кольцах и подвеске.

Зрители в официальной группе шоу "ВКонтакте" бурно обсуждали выступление Георгия, а некоторые даже сравнили его с другими популярными исполнителями: "Пародия на SHAMAN", "Вечно молодой и вечно наглый", "Niletto сменил имидж, что ли?", "За словом в карман не лезет. Готовый кавээнщик", "Прям Бобби Бригз из "Твин Пикс".

Возвращение Шнурова

Фото © Первый канал

Фото © Первый канал

Наставников "Голоса" ждал сюрприз от организаторов проекта. На сцену вышел Сергей Шнуров, который несколько сезонов сидел в кресле жюри. Он исполнил свою песню "Терминатор". Конечно же, к нему повернулись все наставники. А после Пресняков признался, что не узнал голос своего хорошего товарища.

Серёга, я не узнал тебя. Вот облом. Я подумал, это какой-то кекс крутой, признался Владимир.

Значит, наконец-то буду богатым, — пошутил Шнуров на слова коллеги.

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Также сам Шнуров обратился к Zivert: "Я сидел в этом кресле, что и вы сейчас. Скажу так: вы не выиграете, но будете запоминающейся артисткой". А потом все наставники вышли на сцену и под танцы спели вместе со Шнуровым.

Предсказание от Гагариной

Полина Гагарина. Фото © Первый канал

Полина Гагарина. Фото © Первый канал

Между выступлениями участников Полина Гагарина вспомнила забавный факт, что после "Голоса" она и Пелагея забеременели. И, по её мнению, та же участь теперь ждёт Zivert, которая впервые в этом сезоне дебютировала как наставница.

Все девушки-новички, которые сидели в "Голосе", после беременели. Я вот посидела и залетела, — отметила Гагарина.

Станет ли это доброй традицией для наставниц "Голоса", узнаем позже. Пока же продолжается этап слепых прослушиваний. Следующий выпуск выйдет в эфир Первого канала 9 февраля в 21:45 по московскому времени.

Горячие кнопки: Почему члены жюри второго выпуска шоу "Голос" начали ругаться в эфире
Горячие кнопки: Почему члены жюри второго выпуска шоу "Голос" начали ругаться в эфире
Авторы
Кира Громова
Кира Громова
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