Горячие кнопки: Почему члены жюри второго выпуска шоу "Голос" начали ругаться в эфире Новый выпуск популярного музыкального шоу "Голос" стал испытанием для жюри: Zivert и Пресняков заблокировали друг друга, а Гагарина нашла себе Кена. 27 января, 10:01 Горячие кнопки: Zivert и Пресняков чуть не поругались на шоу "Голос", а Гагарина нашла себе Кена. Обложка © VK / voice1tv

Наставники шоу "Голос" — Zivert (Юлия Зиверт), Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев — продолжают набирать свои команды на этапе слепых прослушиваний. В новом выпуске члены жюри вспомнили о своём праве заблокировать переход к другому наставнику и начали активно его использовать, из-за чего несколько раз были близки к конфликту.

— Беляев, блин! Ты блок мне сделал! Я забыл совсем про эти кнопочки, — начал Владимир Пресняков, когда его заблокировал Антон Беляев и отправил в блок Zivert. После чего исполнительница назвала его "неприятным человеком".

Кен на "Голосе"

Главной звездой выпуска стал петербуржец Богдан Шувалов, который исполнил песню Lovely, покорив всех своим многогранным голосом и… внешностью. Гагарина сначала сравнила его с Джонни Деппом, а потом призналась: "Мне так и хочется сказать: "Кен, я твоя Барби".

Участник второго выпуска шоу "Голос" Богдан Шувалов исполняет песню Lovely. Фото © Первый канал

При этом Полина Гагарина заблокировала переход Богдана к Zivert. А Юлия подумала, что кнопку блока нажал Пресняков.

— Ах ты сволочуга, — обратилась вновь с неприятными словами Zivert к Преснякову. Гагарина же призналась, что действительно нажала кнопку, но и Пресняков, как оказалось, тоже решил отправить Zivert в блок.

Отличиться после выступления яркого участника решил и Беляев. Он предложил Богдану занять своё место и посидеть в кресле наставника, чтобы он отдохнул, пока идёт бурное обсуждение его номера. А все члены жюри вышли на сцену, засыпая комплиментами конкурсанта.

Антон Беляев предложил Богдану Шувалову занять своё место и посидеть в кресле наставника. Фото © Первый канал

В итоге брюнет с голубыми глазами выбрал команду Гагариной, а Полина устроила дикие танцы от радости.

В официальной группе телевизионного проекта соцсети "ВКонтакте" под выступлением Шувалова поклонники оставили невероятное количество комментариев со словами восхищения. Фанаты считают его основным фаворитом проекта.

Их комплиментами усыпана страничка участника шоу: "Претендент на победу! Харизматичный парень (бездонные глаза, брови и ресницы)", "Я в шоке! Браво! Мурашки! Всю душу вывернул! Ещё и такой красивый!", "Это будущий победитель", "Это просто невероятно! Я в шоке! Гений", "Я прям одна сплошная мурашка", "Самый лучший! Спел необыкновенно, ну очень-очень красиво! Бриллиант!"

Но всё самое главное ещё впереди. Следующий выпуск выйдет в эфир 2 февраля в 21:45 по московскому времени.

Авторы Кира Громова