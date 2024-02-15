Житель армянского села обнаружил средневековую гробницу у себя на участке

Необычную находку обнаружил на своём участке житель армянского села Оганаван, расположенного в 35 километрах от Еревана. Как передаёт на сайте Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, при проведении земляных работ там была найдена средневековая гробница.

По данным ведомства, гробница, находящаяся в ущелье реки Касах в Арагацотнской области, высечена в скале. В настоящее время земляные работы приостановлены, а находка была зафиксирована специалистами.

Обнаруженная гробница в Армении. Фото © escs.am

"Обсуждается вопрос передачи государству обнаруженных археологических артефактов и срочного проведения раскопок", — говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе ведомства отметили, что объект получит статус памятника в ближайшее время.