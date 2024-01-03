Вскрывать было ошибкой: Раскрыта истинная причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Ровно 100 лет назад британские археологи открыли саркофаг фараона Тутанхамона. За грандиозным научным событием потянулся шлейф мистики, известный как "проклятие фараона". Однако учёные объяснили, из-за чего именно произошли таинственные смерти первооткрывателей гробницы. Об этом рассказывает РИА "Новости".

Загадочная история произошла в 1922 году, когда Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона после многолетних поисков. Его экспедицию профинансировал граф Карнарвон. Несколько исследователей, связанных с открытием, умерли в течение нескольких лет после этого. Официальная причина смерти графа была связана с неудачным порезом, но некоторые люди сомневались в этом объяснении.

По мнению учёных, многие первооткрыватели скончались из-за "пещерной болезни", вызванной грибками Aspergillus. При ослабленном иммунитете они поражают дыхательные пути, а гробница — идеальное место для их размножения. По словам учёных, лорд Карнарвон мог умереть именно из-за опасных грибков.

"Потенциально вредные грибы выживают в гробницах чрезвычайно долго. И результаты исследований показывают, что такие длительные фазы покоя могут привести к повышенной вирулентности", — пояснили английские медики Шериф и Тарик Эль-Тавиль.

Указанная теория подтвердилась результатами вскрытия могилы другого объекта — литовского князя Казимира Ягеллончика. Участники эксгумации скончались от лёгочной инфекции. Некоторые участники экспедиции к гробнице Тутанхамона умерли позднее от пули, а кто-то от рака. Таким образом, учёным удалось развеять миф о загадочном проклятии фараона.