Учёные доказали "внеземное происхождение" кулона Тутанхамона

Загадочное жёлтое стекло ливийской пустыни, из которого был изготовлен знаменитый кулон египетского фараона Тутанхамона, образовалось из-за удара метеорита о поверхность Земли. К такому выводу пришли учёные, пишет Phys.org.

По данным научно-технического портала, специалисты исследовали образцы жёлтого стекла, которое уже на протяжении долгого времени находят в ливийской пустыне — Великом Песчаном море. Они проанализировали образцы при помощи просвечивающей электронной микроскопии, которая даёт возможность человеческому глазу увидеть мельчайшие частицы материала. И оказалось, что в кулоне из гробницы древнеегипетского правителя содержится осколок такого же материала.

"В этом стекле есть мелкие минералы, различные типы оксида циркония. Они состоят из химических элементов, атомы которых образуют правильную трёхмерную упаковку", — констатировали специалисты.

В ходе исследований эксперты обнаружили крайне редкий полиморф — орто-II, который появляется лишь при давлении 130 тысяч атмосфер, поэтому вероятно, что к образованию древнего стекла привёл удар метеорита или взрыв атомной бомбы.