Гробница с древним вином вскрыла интересные факты о первой египетской царице

Международная миссия археологов узнала интересные факты о жизни первой правительницы Древнего Египта по имени Мернейт, обследовав с помощью современных технологий открытую ещё в 1900 году гробницу в Абидосе. Об этом сообщил Live Science.

Усыпальница построена из сырцового кирпича, глины и дерева. Личная погребальная камера Мернейт находилась в центре, рядом захоронено более 40 придворных и слуг. Весь погребальный инвентарь свидетельствует о необычайной роскоши. Об этом же говорят сотни запечатанных кувшинов с вином. Египтологи отмечают, что это единственное женское захоронение в древнейшем царском некрополе Египта, больше никого из женщин не удостаивали таких привилегий.

По словам учёных, Мернейт означает "возлюбленная богини Нейт". Выяснилось, что она была женой царя Уаджи и матерью царя Дена из Первой династии Древнего Египта. Из надписей, обнаруженных внутри гробницы, следует, что Мернейт занимала ряд важных государственных постов около 3000 года до нашей эры, включая должность хранительницы царской сокровищницы. Предполагается, что она могла править в качестве регента, когда её сын был ещё маленьким ребёнком. Однако её нельзя назвать фараоном — этот термин появился гораздо позднее.