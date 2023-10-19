В России нашли наскальные рисунки, которые оказались первобытной демографической сводкой

Учёные проанализировали рисунки на стенах Каповой пещеры на Южном Урале в Республике Башкортостан и впервые смогли расшифровать календари беременности первобытных женщин, а также использовавшиеся у первобытных племён палеолита символы рождения и смерти. Об этом РИА "Новости" рассказал доцент Уфимского университета науки и технологий Айрат Багаутдинов.

Доцент полагает, что рисунки в Каповой пещере сделаны рукой первобытной женщины. Такой вывод он сделал по изображениям, отражающим культ материнства, а также их эмоциональную составляющую, которая смогла сохраниться сквозь тысячелетия. Исследования рисунков показали, что первобытные люди могли мыслить абстрактно, умели считать и составлять лунные календари, а также накапливали знания о повадках животных и использовали их при планировании охоты.

"В Каповой пещере преобладающее количество знаков — это трапеция. Нами установлено, что это календарь беременности животных и женщины. Календарь успешной беременности содержит знак рождения ребёнка или детёныша — Y, а календарь неудачной беременности (перевёрнутая трапеция) содержит знак смерти плода или ребёнка — ⅄", — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что знак смерти — ⅄ — рядом с трапецией рисовали, когда мать погибала при родах. Также удалось доказать, что рисунки и знаки наносились на стены в соответствии с особым трёхмерным восприятием пространства у первобытных людей: вперёд, налево и вниз — означало прогресс, а назад, направо и вверх — регресс.

Кроме того, учёный сообщил, что исследователи нашли верные трактовки некоторых рисунков, которые ранее интерпретировали неправильно. Так, изображение "большой лошади" оказалось рисунком беременной лошади, у которой намеренно прорисован большой живот. А вертикальные линии на этом изображении, с точки зрения учёного, изображают лунные месяцы в зависимости от того, на каком сроке беременности находится животное.

Исследователи считают, что первобытные люди ориентировались по луне и могли фиксировать оба полнолуния, поэтому и события у них могли фиксироваться по лунному календарю. Вероятнее всего, древние люди отсчитывали начало года с весны, когда приходит тепло и начинается брачный период у животных, которые занимали важнейшее место в жизни первобытных людей, обеспечивая их едой и шкурами для одежды.

А ещё Багаутдинов полагает, что на территории Башкирии первобытные племена во время охоты использовали долгосрочное планирование: убивали мамонтиху после родов, а мамонтёнка оставляли в живых, чтобы поймать его в будущем. Результаты исследований подтвердили одну из гипотез отечественной науки о "доисторическом перепромысле". Согласно ей, первобытные люди верхнего палеолита полностью истребили мамонтов и шерстистых носорогов. Некоторые рисунки оставили будущим поколениям важное и однозначное наставление — вести охоту на животных только после того, как они оставили потомство.