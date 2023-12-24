Бабуины помогли учёным найти древнее царство Пунт и решить главную загадку фараонов Учёные обнаружили древнее царство Пунт при помощи бабуинов 24 декабря, 09:46 Учёные обнаружили древнее царство Пунт. Фото © Shutterstock

Учёные долгое время искали местоположение древнего богатого царства Пунт, которое упоминается в египетских папирусах, а найти его удалось благодаря обезьянам. Об этом рассказывает РИА "Новости".

Царство Пунт на карте. Фото © Wikimedia.org

Всё началось с того, что русский египтолог и сотрудник Эрмитажа Владимир Голенищев обнаружил отлично сохранившийся папирус Среднего царства в 1880 году, приводя в порядок хранилище музея. В документе рассказывалась удивительная история о путешественнике, которую Голенищев условно назвал "Сказка о потерпевшем кораблекрушение".

Владимир Голенищев. Фото © Большая российская энциклопедия

Некий сановник, согласно тексту, отправился на корабле к "далёким медным рудникам" по приказу фараона. В море команду настигла буря, погибли все, кроме главного героя, которого волны выбросили на незнакомый берег. Огромный Змей обнаружил чужестранца, но сжалился над ним. Сановник пообещал за такую милость дары от фараона местному правителю. Однако Змей рассмеялся и сказал, что "владыке земли Пунт" ничего не нужно, ведь его царство очень богатое.

"Сказка о потерпевшем кораблекрушение" — не единственный документ, где встречаются строки о земле Пунт. В некоторых египетских источниках эта цивилизация и вовсе называется "родиной богов" за своё изобилие. В XIX веке учёные приступили к поискам древнего царства. Одни считали его окраиной Египта, другие — соседствующим государством.

Раскопки возле современной Хургады на берегу Красного моря показали, что там была древняя гавань. Археологи нашли остатки канатов и кораблей. А значит, попасть к земле Пунт можно было морским путём, но неизвестным оставался маршрут. Ответ внезапно нашёлся в "Сказке о потерпевшем кораблекрушение".

Отправляя чужестранца домой, Змей передал ему бесчисленное количество даров, среди которых были "диковинные животные". По описаниям учёные поняли, что речь идёт об обезьянах, а если точнее, о бабуинах. В Египте они не обитают, зато их можно встретить в Средней и Восточной Африке. Сами же египтяне приносили этих привозимых животных в жертву богам и делали из них мумии.

В 2015 году исследователи изучили ДНК забальзамированных бабуинов и поняли, что они могут быть родом с земель, где сегодня располагаются Сомали, Эфиопия, Эритрея, Джибути. В том месте в древности было Аксумское царство, но до него здесь находилась другая цивилизация, куда и мог приплыть египетский сановник.

Ранее сообщалось, что международная миссия археологов узнала интересные факты о жизни первой правительницы Древнего Египта по имени Мернейт, обследовав с помощью современных технологий открытую ещё в 1900 году гробницу в Абидосе.

Авторы Татьяна Миссуми