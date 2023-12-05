Внеземные объекты: Странные предметы из Ливийской пустыни встревожили учёных Этот феномен, как выясняется, широко известен не только современным местным жителям — загадочные предметы находили и особо почитали ещё в Древнем Египте. 4 декабря, 21:43 Странные предметы из Ливийской пустыни встревожили учёных. Обложка © Getty Images / gremlin

Этот кулон лежал в гробнице Тутанхамона. Скарабей, как известно, у древних египтян был священным насекомым — символом движения Солнца по небосводу и великого путешествия к свету, которое, согласно их верованиям, предстоит каждому человеку после смерти.

Медальон Тутанхамона, украшенный ливийским стеклом. Фото © Wikipedia / Jon Bodsworth

Так вот, тело жука выполнено из удивительного материала, который в наши дни прозвали ливийским стеклом. Такие камешки регулярно находят в пустыне между Египтом и Ливией. Талисман фараона делает совершенно очевидным факт, что подобные находки имели место ещё в древние времена. Возникает вопрос, насколько (а главное, откуда) древние египтяне могли быть в принципе осведомлены о происхождении этого камня, но дело в том, что это уже не первый случай, когда в сокровищнице Тутанхамона обнаруживается внеземной материал.

Сколько всего такого стекла нашли в пустыне "за всю историю наблюдений", доподлинно не известно, но есть некое понимание, что осколки разбросаны на территории площадью порядка 2500 квадратных километров. Находят их и на поверхности, и под землёй на глубине до 2 метров. Они бывают прозрачные и "молочные", то есть мутные, бывают светло-жёлтые, а бывают тёмно-зелёные или даже серые.

Геологи по химическому составу и даже по структуре атомов в веществе умеют определять его возраст. И в 1996 году таким образом было установлено, что этим осколкам около 29 миллионов лет. Они оказались состоящими из кварца, глинистых минералов, а также оксидов железа и титана. Для учёных всё это уже само по себе удивительно: они уверяют, что 29 миллионов лет назад на территории нынешней Ливийской пустыни ещё не было "ингредиентов" для приготовления такого "кушанья". Сама пустыня, по всем имеющимся данным, образовалась в эпоху миоцена, а значит, никак не раньше 23 миллионов лет назад.

Ливийское пустынное стекло. Фото © Flickr / Kelly Michals

Предполагали, к примеру, что это осадочные породы или результат каких-то геотермальных процессов, но эти версии отпали, когда обнаружилось, что в образцах очень мало воды. Были подозрения, что это последствия ударов молний, извержений вулканов. Но недавнее исследование окончательно убедило учёных в том, что ливийское стекло — вещество внеземного происхождения.

Они одолжили у местного жителя два образца размерами 2,5 на 2,4 и 3 на 2 сантиметра и рассмотрели их в электронный микроскоп. Обнаружились кристаллы циркония, притом в том числе такие его разновидности, для получения которых требуется температура от 2250 градусов Цельсия или давление не меньше 130 тысяч атмосфер. Или же, к примеру, минерал под названием лешательерит (в честь французского химика Ле Шателье): чтобы он сформировался, должно стать как минимум +1550 градусов и быстро обратно похолодать. Всё это, по мнению исследователей, говорит об одном и том же: вещество сформировалось при падении метеорита, а может быть, и астероида.

Единственный их вопрос сейчас в том, образовалось ли это стекло при взрыве небесного тела ещё в воздухе (в результате горения в атмосфере) или же именно в момент удара о земную поверхность. Склоняются ко второму варианту, но есть загвоздка: кратер не обнаружен. Есть два кандидата, но оба маловаты в размерах и притом слишком далеко от территории находок.

Авторы Адель Романенкова