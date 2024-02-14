Эксперт объяснил, как правильно отогреть авто после ледяного дождя

Чтобы очистить ото льда лобовое и боковые стёкла, можно воспользоваться специальным скребком, так как пластмасса, как правило, не повреждает покрытие и не оставляет царапин. Об этом телеканалу "360" рассказал автоэксперт Константин Лигачёв.

При этом корпус машины, сделанный из металла, надо отмораживать. Для этого не нужно пытаться сбить корку, достаточно включить двигатель и подождать, чтобы слой льда отвалился сам. Не стоит использовать горячую воду при оттаивании, так как это может повредить кузов из-за резкого перепада температуры. Открыть машину удастся без затруднений, приложив минимум усилий.

"Другой момент, когда владелец помыл машину на мойке и выехал на улицу. После мойки внутри машины остаётся большое количество воды, которая может заморозить двери. Бывали случаи, когда при открытии рвали уплотнитель. При ледяном дожде, напомню, вода вовнутрь машины обычно не попадает", — пояснил Лигачёв.