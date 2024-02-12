Москвичам рассказали, когда со столицы сойдёт ледяная корка

Гололёд в столице пройдёт во вторник, 13 февраля. Ледяной покров сойдёт из-за осадков, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. По её словам, выпадет снег и прилипнет к гладкой поверхности, создав рельеф, по которому наконец можно будет нормально передвигаться.

Ледяная корка, образовавшаяся в Москве. Видео © Life.ru

"Фронт постепенно отступает, а осадки прекратятся, поэтому такого сильного гололёда не будет. Но скользкие тротуары, платформы и дорожки останутся до завтра, поэтому надо быть очень внимательными сегодня вечером и завтра днём", — отметила Позднякова в беседе с телеканалом "Звезда".

Между тем москвичи делятся кадрами ледяной корки в соцсетях. Завораживающую красоту в российской столице удалось снять и корреспондентам Life.ru. При этом жителям столицы удалось снять и озорного мальчишку, которому такая погода оказалась явно не по душе. А чтобы поскорее избавиться от скользкого покрытия, на котором можно даже в хоккей играть, он вооружился рюкзаком для сменки. И, судя по видео, решил оригинальным способом помочь коммунальщикам спасти москвичей от гололёда.