Оттепель, морозы и барический "бугор": Москвичам рассказали о погоде на неделю
Синоптик Тишковец: Москву ждёт оттепель, морозы и барический "бугор" на неделе
Погода в феврале превышает климатическую норму на полтора градуса и идёт по тёплому графику. Предстоящая неделя внесёт свои коррективы, заявляет метеоролог Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.
В начале недели из-за тёплого атмосферного фронта в Центральной России появятся многослойные облака, осадки в виде снега, мокрого снега, крупы, локального ледяного дождя и гололёда. Холода ослабнут: ночью до -5...-10, днём до -4...+1.
Ночь с понедельника на вторник и утренние часы окажутся холодными и будут сопровождаться снегом, температура составит до -1...-6, на дорогах образуется ледяной слой. Днём снеговые тучи отойдут за пределы Подмосковья, а к полудню осадки в Москве прекратятся и москвичи увидят солнце. Северо-восточные ветры принесут в столицу холода, а температура начнёт свой обратный ход — до -2...-7.
В среду на Русскую равнину прольётся ледяной арктический воздух, клин которого в конце недели дойдёт и до южных регионов страны. Таким образом, на северо-востоке ЕТР (Республика Коми) в середине недели будут 40-градусные морозы, а на юге страны рекордное 20-градусное тепло сменится к выходным нулевой температурой и заморозками. В Москве 14 февраля будет солнечным днём без снега, ночью -11...-16, днём -7...-12.
До конца недели погода в Москве будет малооблачной, без осадков, но с аномальным холодом. В четверг мороз окрепнет до -17...-22, днём -10...-15. Пиковое состояние стужа обретёт в ночь на пятницу, где столбик термометра укажет -20...-25, после полудня всего -9...-14. К выходным москвичам стоит опасаться барического "бугра" — давление будет аномальным и покажет 769 миллиметров ртутного столба. Это на 22 единицы выше нормы.
На выходных жителей и гостей столицы ждёт переменная облачность, а холод отступит благодаря развороту ветров на южные румбы.
Ранее метеоролог призывал москвичей не быть наивными, надеясь на потепление слишком рано. Ждать весны жителям столицы не стоит раньше апреля. По словам синоптика, март — это зимний месяц, а схода снега в Москве следует ожидать к первой декаде апреля.
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