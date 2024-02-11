Оттепель, морозы и барический "бугор": Москвичам рассказали о погоде на неделю

Погода в феврале превышает климатическую норму на полтора градуса и идёт по тёплому графику. Предстоящая неделя внесёт свои коррективы, заявляет метеоролог Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

В начале недели из-за тёплого атмосферного фронта в Центральной России появятся многослойные облака, осадки в виде снега, мокрого снега, крупы, локального ледяного дождя и гололёда. Холода ослабнут: ночью до -5...-10, днём до -4...+1.

Ночь с понедельника на вторник и утренние часы окажутся холодными и будут сопровождаться снегом, температура составит до -1...-6, на дорогах образуется ледяной слой. Днём снеговые тучи отойдут за пределы Подмосковья, а к полудню осадки в Москве прекратятся и москвичи увидят солнце. Северо-восточные ветры принесут в столицу холода, а температура начнёт свой обратный ход — до -2...-7.

В среду на Русскую равнину прольётся ледяной арктический воздух, клин которого в конце недели дойдёт и до южных регионов страны. Таким образом, на северо-востоке ЕТР (Республика Коми) в середине недели будут 40-градусные морозы, а на юге страны рекордное 20-градусное тепло сменится к выходным нулевой температурой и заморозками. В Москве 14 февраля будет солнечным днём без снега, ночью -11...-16, днём -7...-12.

До конца недели погода в Москве будет малооблачной, без осадков, но с аномальным холодом. В четверг мороз окрепнет до -17...-22, днём -10...-15. Пиковое состояние стужа обретёт в ночь на пятницу, где столбик термометра укажет -20...-25, после полудня всего -9...-14. К выходным москвичам стоит опасаться барического "бугра" — давление будет аномальным и покажет 769 миллиметров ртутного столба. Это на 22 единицы выше нормы.