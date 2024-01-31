Вильфанд "отчитал" москвичей за наивность и призвал не ждать весны до апреля
Вильфанд: Февраль в Москве начнётся с весенней погоды
Февраль начнётся в Москве с очень тёплой погоды, однако ждать весны жителям столицы не стоит раньше апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Метеоролог отметил, что москвичам не стоит быть наивными с приходом плюсовой температуры. Оттепель в начале февраля ещё не означает, что весна стоит на пороге. По словам Вильфанда, март — это зимний месяц, а схода снега в Москве следует ожидать к первой декаде апреля.
"1 февраля будет до трёх градусов тепла, и только в субботу будет понижение температуры (ночью до минус пяти-шести градусов, днём до минус двух-трёх), и ожидается очень сильная гололедица. При этом самое низкое давление будет в понедельник, это и есть барическая ложбина. В воскресенье и понедельник опять будет оттепель, а потом вернётся нормальная зима (днём до минус пяти)", — пояснил Вильфанд в интервью НСН.
При этом он призвал не беспокоиться из-за прихода в столицу "барической ложбины". В этом термине нет ничего страшного: Вильфанд объяснил, что центр циклона, который обеспечивает сейчас тёплую погоду, находится в Северном Ледовитом океане. От него и простирается "барическая ложбина" — область низкого атмосферного давления.
Ранее Лайф сообщал, что Москва окажется в "глубокой барической ложбине" к началу февраля. Это приведёт к резкому понижению атмосферного давления, но почти никак не скажется на температуре.
Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев