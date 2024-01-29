Москвичей предупредили о "глубокой барической ложбине" в феврале
Синоптик Позднякова сообщила о "барической ложбине" в начале февраля в Москве
Синоптик предупредила о «барической ложбине» в начале февраля в Москве. Обложка © Shutterstock
Москву и область в начале февраля ожидает "глубокая барическая ложбина", что приведёт к пониженному атмосферному давлению и температуре воздуха в диапазоне от +3 до +5 градусов. Об этом рассказала в телеграм-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится. Но на температурном режиме это практически не скажется, неделя ожидается тёплой, по январским меркам", — написала она.
Метеоролог предупредила, что в последних числах января Москву ждёт, напротив, высокое атмосферное давление. Показатель превысит норму на 7 — 12 единиц.
Ранее уже сообщалось, что в феврале россиян ждут резкие перепады температур и атмосферного давления. Жителей предупредили о мощных снегопадах. Синоптики призвали готовиться к погодным сюрпризам. Температура в начале месяца будет держаться в районе плюс трёх градусов.