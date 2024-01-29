Москвичей предупредили о "глубокой барической ложбине" в феврале

Москву и область в начале февраля ожидает "глубокая барическая ложбина", что приведёт к пониженному атмосферному давлению и температуре воздуха в диапазоне от +3 до +5 градусов. Об этом рассказала в телеграм-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.