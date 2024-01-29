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29 января, 10:24

Москвичам пообещали тёплую погоду в начале рабочей недели

Синоптик Леус: Потепление до +3 градусов ожидается в Москве 30 января

В начале рабочей недели в Москву придут тёплые воздушные массы атлантического происхождения, а дневная температура достигнет плюсовых отметок. Об этом сообщил метеоролог Михаил Леус.

"Сегодня (29 января. — Прим. Лайфа), несмотря на повышенный фон атмосферного давления, небо над столицей затянут плотные облака. Вероятность осадков в такой ситуации будет невелика", — написал синоптик в своём телеграм-канале.

По его словам, в понедельник температура воздуха на 2–3 градуса превысит климатическую норму. Днём стоит ожидать от -1 до -3 градусов Цельсия, а по области — от -3 до 0 градусов, скорость ветра составит до 10 метров в секунду. А во вторник воздух прогреется до +3 градусов.

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Ранее Лайф писал, что в феврале россиян ждут резкие перепады температур и атмосферного давления. Жителей предупредили о мощных снегопадах. Синоптики призвали готовиться к погодным сюрпризам.

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Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Ян Поланин
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