"Готовимся к сюрпризам": Синоптики предупредили россиян о "нервозном" феврале

Всю нынешнюю зиму с точки зрения погоды можно описать одним словом — "нервозность". Февраль, вероятно, будет похож на январь: россиян ждут резкие перепады температур и атмосферного давления, а также сильные снегопады. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Готовимся к сюрпризам со стороны погоды. То, что мы испытали на себе в январе, боюсь, можем испытать и в феврале. Вероятность сценария со скачками от оттепели к морозам достаточно велика, она больше, чем вероятность ровной, тёплой погоды. Нынешняя зима именно этим и отличается — повышенной нервозностью", — отметил он в беседе с радио Sputnik.

При этом специалист подчеркнул, что для России метели и перепады температур в феврале — не редкость. Также Шувалов не исключил морозы и призвал не забывать про валенки, рукавицы и шубы. По его словам, местами выпадет большое количество осадков. Согласно народному опыту февраль — метельный месяц, напомнил метеоролог.