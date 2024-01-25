Названы регионы России, в которых грядут погодные аномалии

Москву накрыла погодная аномалия, температура опережает своё развитие на два месяца, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Однако не только столица столкнулась с природными феноменами, на очереди — Краснодарский край, Крым и Сахалин.

"Вчерашняя аномалия температур составила более пяти градусов, температура была на 5,3 градуса выше нормы. Мы это чувствуем, поскольку оттепель. Сегодня, по расчётам, эта аномалия будет больше шести градусов. Такой температурный фон соответствует концу второй и началу третьей декады марта. То есть погода в Москве сейчас опережает своё развитие примерно на два месяца", — рассказал Вильфанд в беседе с RT.

Синоптик предупредил, что данное явление повлечёт за собой возникновение гололедицы. По его словам, подтаявший снег будет подмерзать, потом оттаивать и опять подмерзать, поэтому пешеходам и водителям стоит быть внимательнее. Он отметил, что после таких аномалий, возникает ещё одна угроза — плотный и тяжёлый снег, свисающий с крыш.

Наиболее опасные погодные условия, по его словам, прогнозируются в Краснодарском крае, Крыму и на Сахалине. Он отметил, что если в Приморье ветер постепенно утихает, то на Сахалине очень низкая температура сопровождается порывистой стихией. В регионе ожидается -25...-30 градусов и ветер до 30–32 метров в секунду.

"И юг Европейской России. Сегодня и завтра сложная погода. Осадки в виде снега и мокрого снега, дождя и усиление ветра до 25 метров в секунду. В Крыму это и восток, и Южный берег Крыма. Там сильный ветер и сильные осадки", — сказал синоптик.