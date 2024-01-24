Москвичам рассказали о неожиданном тепле в ближайшие пару дней Синоптик Леус сообщил, что Москва окажется в тёплом циклоническом вихре 24 января, 07:59 Москву ожидает потепление. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Москву ожидает потепление в ближайшие дни, это произойдёт благодаря тёплому циклоническому вихрю. Своим прогнозом поделился в телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

По его словам, в Московском регионе установится облачная погода, пройдут небольшие осадки, а на дорогах возможна гололедица. Столбик термометра поднимется в столице до +2°, а по области — до +3°. Порывы ветра достигнут 4–9 м/с. Атмосферное давление начнёт падать и составит 740 мм рт. ст.

Леус добавил, что и завтра, 25 января, москвичей ожидает тёплая погода, температура будет держаться в районе нуля градусов, временами пройдёт снег. Синоптик подчеркнул, что такие показатели на 7 градусов превышают климатическую норму.

Ранее уже сообщалось, что с 22 января Москву ожидает потепление, прогнозируется "полумартовская" погода. В пятницу, 26 января, произойдёт смена барических образований, начнёт расти давление, а температура упадёт до минус пяти градусов. А в субботу и воскресенье (27 и 28 января) ожидается похолодание от минус четырёх до минус девяти.

Авторы Татьяна Миссуми