Регион

Уведомления отключены

22 января, 11:29

Москвичам пообещали "полумартовскую" погоду на этой неделе

Синоптик Шувалов: В Москве на этой неделе ожидается полумартовская погода

В Москву в течение недели придёт потепление, ожидается "полумартовская" погода. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Будет хорошее потепление, уже завтра мы его почувствуем, потому что с небольшим снегом и порывистым ветром температура повысится до -1…-4 градусов. Это будет не последнее повышение на этой неделе",  подчеркнул Шувалов в беседе с телеканалом "360".

По словам специалиста, в среду и четверг температура воздуха прогнозируется выше нуля градусов. Ночью и днём столбики термометров покажут отметки 0…+1 градус. Кроме того, надвигающийся циклон принесёт небольшие осадки от пяти до семи сантиметров в виде мокрого снега в четверг и пятницу.

Также, согласно прогнозу, в пятницу произойдёт смена барических образований, начнёт расти давление, а температура упадёт до минус пяти градусов. А в субботу и воскресенье ожидается похолодание от минус четырёх до минус девяти. В связи с этим водителям и пешеходам на выходных нужно быть осторожными из-за гололедицы.

"Нас ждёт четыре-пять дней относительно тёплой, практически полумартовской погоды", — заключил метеоролог.

Метеозависимые, мы с вами! Что нужно знать о мощной магнитной буре уровня К5, которая ожидается 23 января
Метеозависимые, мы с вами! Что нужно знать о мощной магнитной буре уровня К5, которая ожидается 23 января

Ранее климатолог объяснил, стоит ли ждать температурного рекорда в России из-за Эль-Ниньо. Напомним, что прошлый год стал самым жарким в истории.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров