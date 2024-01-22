Москвичам пообещали "полумартовскую" погоду на этой неделе

В Москву в течение недели придёт потепление, ожидается "полумартовская" погода. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Будет хорошее потепление, уже завтра мы его почувствуем, потому что с небольшим снегом и порывистым ветром температура повысится до -1…-4 градусов. Это будет не последнее повышение на этой неделе", — подчеркнул Шувалов в беседе с телеканалом "360".

По словам специалиста, в среду и четверг температура воздуха прогнозируется выше нуля градусов. Ночью и днём столбики термометров покажут отметки 0…+1 градус. Кроме того, надвигающийся циклон принесёт небольшие осадки от пяти до семи сантиметров в виде мокрого снега в четверг и пятницу.

Также, согласно прогнозу, в пятницу произойдёт смена барических образований, начнёт расти давление, а температура упадёт до минус пяти градусов. А в субботу и воскресенье ожидается похолодание от минус четырёх до минус девяти. В связи с этим водителям и пешеходам на выходных нужно быть осторожными из-за гололедицы.

"Нас ждёт четыре-пять дней относительно тёплой, практически полумартовской погоды", — заключил метеоролог.