Метеозависимые, мы с вами! Что нужно знать о мощной магнитной буре уровня К5, которая ожидается 23 января

Магнитные бури возникают вблизи Земли при столкновении солнечного ветра с магнитным полем планеты и являются сложным природным явлением. Их продолжительность и интенсивность могут различаться, но сильные магнитные бури могут представлять опасность, так как способны вызывать помехи в работе электронных систем и инфраструктуры, а ещё негативно повлиять на здоровье метеозависимых людей. В ближайшие сутки нас ожидает изменение геомагнитного фона.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие три дня: 22, 23 и 24 января © Сайт ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В ночь с 22 на 23 января 2024 года солнечная активность начнёт набирать обороты, а уже днём во вторник, 23 января, магнитное возмущение достигнет уровня G1. Затем к вечеру мощность бури опустится до четырёх баллов. По предварительным прогнозам, следующую магнитную бурю стоит ожидать в феврале. Учёные прогнозируют, что в 2024 году Солнце достигнет пика своей активности и может повлиять даже на тех, кто никогда не чувствовал на себе геомагнитных возмущений.

Метеочувствительность — это одно из расстройств вегетативной нервной системы. Метеочувствительные люди реагируют на изменение погодных условий, геомагнитного излучения, атмосферного давления. Считается, что кратковременное изменение магнитного поля Земли запускает в теле человека электрические импульсы, которые могут нарушить работу клеток, особенно нервных. Кроме того, оно способно замедлить кровоток, повысить внутрисуставное, внутриглазное и внутричерепное давление. И хотя учёные не представили убедительный механизм, при помощи которого магнитные бури воздействуют на людей, то, что во время таких бурь многие люди испытывают необъяснимый стресс, страдают от тревожности и бессонницы, становятся более чувствительны к физической боли и другим внешним факторам, доказывает, что определённое воздействие на организм такие явления всё-таки оказывают. Врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов

Как повлияет магнитная буря 23 января на здоровье человека

Магнитные бури прежде всего сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы. Люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами тоже могут жаловаться на неприятные симптомы.

Поэтому рекомендуется следить за погодой и заранее знать о предстоящих магнитных бурях. Это позволит метеозависимым людям принять необходимые меры для минимизации негативного воздействия. Также стоит избегать стрессовых ситуаций и попытаться снизить общую нагрузку на организм.

Во время магнитных бурь обостряются мигрени, заболевания суставов, неврологические расстройства. Подсчитано, что приблизительно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов также происходит именно в этот период. Однако организм человека эволюционно приспособлен к воздействию магнитного поля Земли и его незначительным колебаниям, поэтому специально ограждать себя от него не следует, серьёзного вреда здоровью такие бури здоровому человеку не принесут. Врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов

Советы врачей: как пережить магнитную бурю 23 января

Следующие советы помогут вам лучше пережить магнитную бурю и минимизировать негативное воздействие на здоровье.

Оставайтесь в хорошо проветриваемом помещении, чтобы минимизировать воздействие геомагнитных штормов на ваш организм. Пейте больше воды. Попытайтесь уменьшить уровень стресса во время магнитных бурь, поскольку он может усилить негативные симптомы. Во время магнитной бури старайтесь больше отдыхать и снижать активность, давая своему организму возможность восстановиться. Если вы страдаете от метеозависимости и чувствуете, что магнитная буря сильно влияет на ваше самочувствие, обратитесь к врачу, чтобы получить рекомендации по лечению и средствам облегчения симптомов. Измеряйте давление утром и вечером и не нарушайте режим приёма лекарств.

Влияние магнитной бури может проявляться как общее ухудшение самочувствия, упадок сил, повышенная утомляемость, рассеянность, бессонница, мигрень, боль в суставах. Фото © Freepik

Кроме того, стоит обратить внимание на использование средств для снятия стресса и нервного напряжения, таких как ароматерапия, массаж и другие методы релаксации.

Люди с повышенной метеочувствительностью могут ослабить влияние подобных природных явлений, чтобы не столкнуться с обострением симптомов хронических заболеваний. В день магнитной бури метеочувствительным людям следует избегать чрезмерного употребления кофеина, сахара и жирных продуктов, так как это может усилить негативные эффекты. В целом же важно регулярно высыпаться и по возможности избегать стресса, а также заняться диагностикой и лечением проблем со здоровьем заранее. Дело в том, что при ремиссии заболевания или на фоне лечения природные явления меньше влияют на самочувствие. Врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов

Чего лучше не делать во время магнитных бурь 23 января

Во время магнитных бурь следует избегать лишней физической и эмоциональной нагрузки, поскольку это может усилить негативные симптомы у метеозависимых людей. Также не рекомендуется оставаться на улице долгое время и участвовать в активных видах деятельности, таких как спорт или физическая работа, поскольку это может усилить риск негативного воздействия геомагнитных штормов на организм.