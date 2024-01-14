Климатолог объяснил, стоит ли ждать температурного рекорда в России из-за Эль-Ниньо

2023 год стал рекордно жарким не столько из-за Эль-Ниньо, уникального природного явления, проявляющегося в колебаниях температуры поверхностного слоя воды в экваториальной зоне Тихого океана, сколько из-за глобального потепления. Об этом, а также о том, какое влияние изменение климата окажет на Россию, рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН климатолог Алексей Карнаухов, комментируя прогнозы исследователей о том, что 2024 год установит новый рекорд жары.

"2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений не только благодаря Эль-Ниньо, а прежде всего из-за глобального потепления. Это основной тренд, который происходит во всём мире сейчас. Из-за этого практически с 2000 года каждые следующие пять лет теплее, чем предыдущие", — объяснил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

По мнению климатолога, наблюдаемый постоянный рост температуры на планете имеет сезонный характер. Сам же процесс Эль-Ниньо, который происходит в Тихом океане с периодичностью от четырёх до восьми лет, прибавляет только несколько сотых, в крайнем случае десятых градуса. А температурные рекорды минувшего года вызваны совпадением Эль-Ниньо и глобального потепления.

"В 2024 году рекорд также планируется. Глобальный эффект Эль-Ниньо как раз проявляется на следующий год после его начала. Сначала — аномалия в Тихом океане, а затем она распространяется по всему миру", — добавил собеседник агентства.

При этом для температуры в России эти доли градуса малозначительны. Зато они оказывают существенное влияние на мировую климатическую систему, подчеркнул учёный. Это можно увидеть по нарастающей частоте экстремальных погодных явлений: наводнениям на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, тропическим ливням в Сочи и Новороссийске.

Одним из самых серьёзных рисков, которые может создать глобальное потепление в 2024 году, является появление блокирующего антициклона, предупредил научный сотрудник. Такое уже случалось в 2010 году, когда в европейской части России полтора месяца не шли дожди, что привело к аномалии в 10 градусов и появлению почти 30 температурных рекордов со всеми вытекающими последствиями: духота, лесные пожары, снижение качества воздуха. Аналогичный антициклон накрыл Сибирь в 2011 году.

Впрочем, климат сильно зависит от погодной изменчивости — конкретных воздушных потоков и атмосферных фронтов. В то же время границы климатических зон начинают смещаться, к примеру, Дальний Восток превращается в зону муссонного климата.