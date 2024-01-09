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9 января, 05:51

Учёные предупредили, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Bloomberg: 2024 год может стать самым жарким в истории из-за явления Эль-Ниньо

Наступивший год может оказаться самым жарким за всё время метеорологических наблюдений. В этом виновато явление Эль-Ниньо, в результате которого происходят колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, сообщает Bloomberg.

Учёные установили, что потепление происходит из-за того, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли наблюдается задержка. Это приводит к тому, что второй год под влиянием Эль-Ниньо оказывается теплее первого.

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Ранее Всемирная метеорологическая организация назвала 2023 год самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Лайф писал, что рост температуры связан с повышением концентрации газов и потеплением воды в Тихом океане.

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Ян Поланин
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