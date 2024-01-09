Учёные предупредили, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Наступивший год может оказаться самым жарким за всё время метеорологических наблюдений. В этом виновато явление Эль-Ниньо, в результате которого происходят колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, сообщает Bloomberg.

Учёные установили, что потепление происходит из-за того, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли наблюдается задержка. Это приводит к тому, что второй год под влиянием Эль-Ниньо оказывается теплее первого.