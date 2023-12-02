Вероятность 98%: Человечество столкнётся с новым природным вызовом в 2024 году

С высокой долей вероятности 2024 год обновит температурный рекорд, установленный в 2023-м, считает климатолог Андрей Киселёв. Так эксперт прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что этот год стал самым жарким за всю историю наблюдений.

По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, за последний век средняя температура выросла на 1,2 градуса. Это свидетельствует о глобальном потеплении, которое приводит к учащению природных катаклизмов по всему миру. Следующий год продолжит эту тенденцию, уверен Киселёв. Впрочем, пик жары может выпасть и на другой период.

"С вероятностью 98% один год из пяти ближайших лет будет самым рекордным по температуре. Мало противоборствовать нежелательным проявлениям климата, необходимо ещё и адаптироваться к ним. Быстро решить эту задачу невозможно", — предупредил собеседник радио "Комсомольская правда".