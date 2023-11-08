"Могильники вскроются": Климатолог раскрыл, чем грозит рекордно тёплая осень в 2023 году

Температурные рекорды несут за собой большое количество аномалий и катастроф, считает климатолог Андрей Киселёв. Так он прокомментировал данные о том, что сентябрь и октябрь в этом году стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений.

По словам Киселёва, рост температуры приведёт к таянию ледников, где "заморожены" различные болезни, в результате чего "могильники вскроются". Это грозит планете большими проблемами.

"Учёные считают, что грядущее явление Эль-Ниньо (колебание температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат. — Прим. Лайфа) сделает 2024 год самым тёплым, а с вероятностью 98% один год из пяти ближайших окажется самым тёплым, как и вся пятилетка. Какие последствия? Поднимется уровень воды в Мировом океане, потому что тают ледники, а вода ещё и расширяется при более высокой температуре. Это угрожает маленьким островным государствам в первую очередь, но и Европе — той же Венеции или Голландии. Наш Санкт-Петербург тоже находится довольно низко", — приводит слова эксперта НСН.