Москва превращается в Питер: В октябре солнце освещало столицу всего 41 час при норме в 78

В Москве в октябре 2023 года эксперты зафиксировали серьёзный дефицит солнечного света. Так, по словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, во второй осенний месяц солнце в мегаполисе светило всего лишь 41 час при норме в 78 часов.

"За месяц было 15 дней, когда солнце полностью было закрыто плотными облаками, и лишь 3 октября солнце светило 8,7 часа, что составляет 76% от возможного для этой даты", — отметила эксперт в своём телеграм-канале.

Причиной затянувшейся пасмурной погоды стали атмосферные фронты атлантических циклонов, которые, по словам Поздняковой, один за другим пересекали в октябре центральные области России. К слову, за первую неделю ноября лучше ничуть не стало. Над Москвой и областью сохраняется власть тёплой Атлантики, так что рассчитывать на радующее глаз осеннее солнце, увы, не приходится.