От оттепели до сильных морозов: Синоптик рассказал россиянам, какой будет предстоящая зима
Вильфанд: Грядущая зима в России может быть теплее, чем обычно
Грядущая зима в России, вероятно, будет теплее, чем обычно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом метеоролог отметил, что не обойдётся и без экстремальных перепадов температур.
"Температурный фон не только в Москве, но и в европейской части, в азиатской в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться", — рассказал синоптик на пресс-конференции.
В частности, по прогнозам синоптика, в Москве и области предстоящей зимой будут и оттепели, и морозы до минус 20 градусов.
А ранее москвичам сообщили, когда в город придёт настоящая зима. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, это произойдёт с задержкой на неделю-другую — во второй половине ноября.
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