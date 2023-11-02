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2 ноября, 15:13

От оттепели до сильных морозов: Синоптик рассказал россиянам, какой будет предстоящая зима

Вильфанд: Грядущая зима в России может быть теплее, чем обычно

Грядущая зима в России, вероятно, будет теплее, чем обычно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом метеоролог отметил, что не обойдётся и без экстремальных перепадов температур.

"Температурный фон не только в Москве, но и в европейской части, в азиатской в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться", — рассказал синоптик на пресс-конференции.

В частности, по прогнозам синоптика, в Москве и области предстоящей зимой будут и оттепели, и морозы до минус 20 градусов.

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А ранее москвичам сообщили, когда в город придёт настоящая зима. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, это произойдёт с задержкой на неделю-другую — во второй половине ноября.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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