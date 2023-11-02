От оттепели до сильных морозов: Синоптик рассказал россиянам, какой будет предстоящая зима

Грядущая зима в России, вероятно, будет теплее, чем обычно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом метеоролог отметил, что не обойдётся и без экстремальных перепадов температур.

"Температурный фон не только в Москве, но и в европейской части, в азиатской в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться", — рассказал синоптик на пресс-конференции.

В частности, по прогнозам синоптика, в Москве и области предстоящей зимой будут и оттепели, и морозы до минус 20 градусов.