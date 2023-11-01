Снег откладывается: Москвичам рассказали, когда в город придёт настоящая зима

В Москве зима ожидается с задержкой на пару недель, резкое похолодание и снежный покров придут только во второй половине ноября. Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Метеорологическая зима, которая обычно наступает у нас с 10 ноября, то есть устойчивый переход среднесуточных температур через ноль в сторону отрицательных значений, произойдёт с задержкой на неделю-другую, и метеозима наступит только во второй половине ноября", — уточнил синоптик.

По его данным, ноябрь будет на два градуса теплее нормы, а осадков выпадет до 130%, что тоже выше обычных показателей. Ожидать больших сугробов даже к концу месяца не стоит, предупредил Тишковец. В ближайшие две недели тепло сохранится, а с 22 ноября столбик термометра покажет на пару градусов ниже рядовых климатических значений. Снежный покров ожидается толщиной лишь два–пять сантиметров.