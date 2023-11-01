Минувшая ночь в Москве стала рекордно тёплой для 1 ноября

Минувшая ночь в Москве стала рекордно тёплой, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшая ночь в Москве стала рекордно тёплой за всю историю регулярных измерений на метеостанции ВДНХ. Столбик минимального термометра в столице не опустился ниже плюс 8,3 градуса", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Предыдущий рекорд, добавил эксперт, датируется 2008 годом, когда в ночь на 1 ноября было 7,8 градуса выше нуля. Он отметил, что на данный момент в столице по-летнему тепло — 10,7 градуса выше нуля, а в течение дня ситуация будет определяться тёплым сектором циклона. Его южные ветра принесут больше субтропического тепла.

Таким образом, указал Тишковец, грядущий день станет рекордно тёплым за всю историю регулярных наблюдений. По крайней мере, считает он, будет побит рекорд 89-летней давности, когда в 1934 году в Москве было 12,6 градуса.