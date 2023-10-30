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30 октября, 09:16

Москвичам назвали сроки возвращения осенней погоды

Синоптик Леус: Выпавший в Москве снег полностью растает к вечеру вторника

В Москве на 9 утра 30 октября уровень снежного покрова в некоторых местах достигает семи сантиметров, но к 31 октября погода в столице снова станет почти осенней: снег прекратится, а его остатки на земле полностью растают. Об этом в личном телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Высота снежного покрова в Москве, по данным на 09:00 утра понедельника, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составляет четыре сантиметра. На других метеостанциях города снега от одного сантиметра на Балчуге, до семи сантиметров — в Тушине", — сообщил он, добавив, что больше всего снега в Московском регионе выпало в Дмитрове, где его высота достигала девяти сантиметров.

По прогнозам Леуса, к утру 31 октября снег в столице частично растает, а на оставшихся участках высота покрова снизится до уровня в один-два сантиметра. А к вечеру вторника осадки полностью растают.

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Ранее синоптик раскрыл, каких неприятных сюрпризов ждать россиянам от циклона из Италии. Он прогнозировал ледяные дожди, метели и мокрый снег в регионах средней полосы европейской части РФ, в Поволжье и на Урале в выходные. Также возможны ледяные дожди на территориях южнее Казани. Шувалов указал, что 30 и 31 октября снегопады и ледяные дожди придут на Урал.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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