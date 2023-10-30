Москвичам назвали сроки возвращения осенней погоды

В Москве на 9 утра 30 октября уровень снежного покрова в некоторых местах достигает семи сантиметров, но к 31 октября погода в столице снова станет почти осенней: снег прекратится, а его остатки на земле полностью растают. Об этом в личном телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Высота снежного покрова в Москве, по данным на 09:00 утра понедельника, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составляет четыре сантиметра. На других метеостанциях города снега от одного сантиметра на Балчуге, до семи сантиметров — в Тушине", — сообщил он, добавив, что больше всего снега в Московском регионе выпало в Дмитрове, где его высота достигала девяти сантиметров.

По прогнозам Леуса, к утру 31 октября снег в столице частично растает, а на оставшихся участках высота покрова снизится до уровня в один-два сантиметра. А к вечеру вторника осадки полностью растают.