+30 в конце октября: Погода в Симферополе побила температурный рекорд 107-летней давности
Погода в Симферополе побила температурный рекорд 1916 года
Воздух в Симферополе в воскресенье, 22 октября, прогрелся до 30 градусов и побил температурный рекорд, установленный в 1916 году. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Крыма.
"Побит абсолютный максимум: предыдущий был установлен в 1916 году — 26,5 градуса выше нуля, сегодня уже в обед было 30 градусов", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни осадков на территории полуострова не ожидается, но будет постепенно холодать. А к среде, 25 октября, в Крым придёт холодный фронт, который принесёт с собой дожди и понижение температуры.
Тем временем в Москве и Подмосковье утром 22 октября выпал снег. По словам метеорологов, в европейской части России наступило предзимье, которое обычно длится до середины декабря. Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, когда в Центральной России ляжет снег.
ТАСС / Алексей Павлишак