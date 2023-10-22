+30 в конце октября: Погода в Симферополе побила температурный рекорд 107-летней давности

Воздух в Симферополе в воскресенье, 22 октября, прогрелся до 30 градусов и побил температурный рекорд, установленный в 1916 году. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Крыма.

"Побит абсолютный максимум: предыдущий был установлен в 1916 году — 26,5 градуса выше нуля, сегодня уже в обед было 30 градусов", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни осадков на территории полуострова не ожидается, но будет постепенно холодать. А к среде, 25 октября, в Крым придёт холодный фронт, который принесёт с собой дожди и понижение температуры.