Снег с дождём: Большинство городов России в День народного единства накроют осадки

В ближайшие выходные, 4 и 5 ноября, в Москве ожидается небольшой дождь, средние значения температуры будут в районе +8... +14 °C. В Северной столице прохладнее — +6 °C, в субботу также пройдёт дождь, в воскресенье без осадков, но пасмурно.

Из российских городов-миллионников теплее всего в выходные будет в Ростове-на-Дону (+18... +19 °C), Волгограде (+14... +15 °C) и Воронеже (+11... +15 °C). При этом в субботу почти во всех мегаполисах ожидаются осадки в виде дождя и снега. В воскресенье погода будет тоже пасмурная, а в Красноярске и Уфе синоптики обещают снег.

Приготовить тёплую одежду следует жителям Красноярска, Новосибирска, Перми и Екатеринбурга — там температура будет варьироваться от -2 до 0 °C, рассказали Лайфу специалисты "Яндекс.Погоды".