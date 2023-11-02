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2 ноября, 04:00

Снег с дождём: Большинство городов России в День народного единства накроют осадки

В праздничные выходные почти во всех городах-миллионниках ожидаются осадки

В ближайшие выходные, 4 и 5 ноября, в Москве ожидается небольшой дождь, средние значения температуры будут в районе +8... +14 °C. В Северной столице прохладнее — +6 °C, в субботу также пройдёт дождь, в воскресенье без осадков, но пасмурно.

Из российских городов-миллионников теплее всего в выходные будет в Ростове-на-Дону (+18... +19 °C), Волгограде (+14... +15 °C) и Воронеже (+11... +15 °C). При этом в субботу почти во всех мегаполисах ожидаются осадки в виде дождя и снега. В воскресенье погода будет тоже пасмурная, а в Красноярске и Уфе синоптики обещают снег.

Приготовить тёплую одежду следует жителям Красноярска, Новосибирска, Перми и Екатеринбурга — там температура будет варьироваться от -2 до 0 °C, рассказали Лайфу специалисты "Яндекс.Погоды".

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А ранее москвичам сообщили, когда в город придёт настоящая зима. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, это произойдёт с задержкой на неделю-другую — во второй половине ноября.

Обложка ©

Unsplash / Platon Matakaev

Лариса Сафронова
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