Климатолог раскрыл, накроют ли Россию катаклизмы из-за тихоокеанского Эль-Ниньо
Учёный Киселёв: В России гидрометеорологические явления не связаны с Эль-Ниньо
Экваториальная часть Тихого океана продолжает теплеть из-за известного согревающим эффектом природного феномена Эль-Ниньо. В связи с этим учёные бьют тревогу из-за угрозы роста количества наводнений и других стихийных бедствий. Накроют ли катаклизмы Россию, РИА "ФедералПресс" узнало у климатолога, ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселёва.
"Статистика стихийных бедствий в России указывает на то, что тенденция к их увеличению имеет место. В Росгидромете отмечают, что в сравнении с концом прошлого века число опасных гидрометеорологических явлений увеличилось вдвое. Речь идёт о случаях, когда был нанесён заметный ущерб либо людям, либо экономике, либо и тому и другому", — рассказал исследователь.
Однако, по оценке климатолога, в России опасные гидрометеорологические явления никак не связаны с Эль-Ниньо.
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ТАСС / Юрий Смитюк