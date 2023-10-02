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2 октября, 14:34

В Якутии из-за изменения климата появились новые виды зверей, птиц и насекомых

Изменение климата привело к появлению в Якутии нетипичных для региона видов животных, птиц, растений и насекомых, рассказал ЯСИА ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук, заведующий лабораторией по изучению климата и экосистем северных регионов Северо-Восточного федерального университета Никита Тананаев.

По словам учёного, быстрее на вышеназванные процессы реагирует растительный мир и эти изменения уже заметны. Кроме того, достаточно быстро "ориентируются" животные.

"Например, на севере появляются виды, которых раньше у нас не было. Не так давно в Намский район залетел чёрный гриф, который в Якутии не обитает. Они чувствуют, что климатические условия становятся всё более благоприятными", — пояснил он.

Кроме того, в регионе начали появляться клещи. Тананаев отметил, что в последние годы на территории республики начали фиксировать множество нетипичных для региона редких видов животных и насекомых.

Издание подчёркивает, что, по мнению учёных, изменение климата способно привести к появлению новых животных. Так, в низовьях реки Колымы, где обитают белые медведи, начали замечать бурых, а вскоре может появиться их гибрид.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Матвей Константинов
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