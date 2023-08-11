Регион

Уведомления отключены

11 августа, 09:41

В Австралии нашли новый вид акул с человеческими зубами

Diversity: Новый вид акул с человеческими зубами найден в Австралии

Учёные обнаружили новый вид акул, которые обитают в водах северо-восточного побережья Австралии. Результаты наблюдений они опубликовали в журнале Diversity.

  • Новый вид акулы Heterodontus marshallae: вид сверху (а) и сбоку (б). Фото © Diversity
    Новый вид акулы Heterodontus marshallae: вид сверху (а) и сбоку (б). Фото © Diversity
  • Челюсти Heterodontus marshallae: верхняя (а) и нижняя (б). Фото © Diversity
    Челюсти Heterodontus marshallae: верхняя (а) и нижняя (б). Фото © Diversity

Новый вид акулы Heterodontus marshallae: вид сверху (а) и сбоку (б). Фото © Diversity

1 / 2

Новый вид получил название Heterodontus marshallae (окрашенная рогатая акула). Изначально учёные описали этот вид по музейному экспонату, но недавно исследователи морских глубин наткнулись на живую окрашенную рогатую акулу. Heterodontus marshallae обитают на глубине, достигающей 125–299 метров, и имеют два ряда зубов: передний состоит из акульих, а задний — из человеческих коренных. Такая особенность позволяет этим хищникам с лёгкостью раскалывать ракообразных и моллюсков.

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке

Ранее сообщалось, что за обитающими у побережья Флориды акулами стали замечать нетипичное и даже неадекватное поведение. Учёные выяснили, что подводные хищники пристрастились к кокаину. В море наркотики скидывают контрабандисты, когда рискуют нарваться на пограничные патрули. Кроме того, стало известно, что во Флориде акулы трижды нападали на людей за последний месяц.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Австралия
  • Животные
  • Природа
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров