В Австралии нашли новый вид акул с человеческими зубами

Учёные обнаружили новый вид акул, которые обитают в водах северо-восточного побережья Австралии. Результаты наблюдений они опубликовали в журнале Diversity.





Новый вид получил название Heterodontus marshallae (окрашенная рогатая акула). Изначально учёные описали этот вид по музейному экспонату, но недавно исследователи морских глубин наткнулись на живую окрашенную рогатую акулу. Heterodontus marshallae обитают на глубине, достигающей 125–299 метров, и имеют два ряда зубов: передний состоит из акульих, а задний — из человеческих коренных. Такая особенность позволяет этим хищникам с лёгкостью раскалывать ракообразных и моллюсков.