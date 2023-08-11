В Австралии нашли новый вид акул с человеческими зубами
Diversity: Новый вид акул с человеческими зубами найден в Австралии
Учёные обнаружили новый вид акул, которые обитают в водах северо-восточного побережья Австралии. Результаты наблюдений они опубликовали в журнале Diversity.
Новый вид получил название Heterodontus marshallae (окрашенная рогатая акула). Изначально учёные описали этот вид по музейному экспонату, но недавно исследователи морских глубин наткнулись на живую окрашенную рогатую акулу. Heterodontus marshallae обитают на глубине, достигающей 125–299 метров, и имеют два ряда зубов: передний состоит из акульих, а задний — из человеческих коренных. Такая особенность позволяет этим хищникам с лёгкостью раскалывать ракообразных и моллюсков.
Ранее сообщалось, что за обитающими у побережья Флориды акулами стали замечать нетипичное и даже неадекватное поведение. Учёные выяснили, что подводные хищники пристрастились к кокаину. В море наркотики скидывают контрабандисты, когда рискуют нарваться на пограничные патрули. Кроме того, стало известно, что во Флориде акулы трижды нападали на людей за последний месяц.
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