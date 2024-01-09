В Гидрометцентре уличили в спешке учёных, заявивших, что 2024 год может стать самым жарким
Вильфанд: Прогноз учёных об аномальной жаре в 2024 году является преждевременным
Прогноз учёных о том, что в 2024 году будет побит рекорд аномальной жары, является преждевременным. Об этом заявил
глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, точная информация о глобальных температурах будет известна только после апреля.
"Это событие, которое приводит к значительному потеплению воды сначала на экваторе Тихого океана, затем оно распространяется и на весь мировой океан. Происходит передача тепла из океана в атмосферу. Но из-за разной теплоёмкости воды и воздуха тепло очень значительное, которое оказывает влияние на атмосферу", — подчеркнул синоптик в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам синоптика, 2023 год действительно стал самым жарким в истории наблюдений из-за явления Эль-Ниньо. Вильфанд добавил, что на показателе глобальной температуры в прошлом году сказался и другой фактор — парниковые газы, которые и дальше будут влиять на мировой климат. Также эксперт отметил, что в настоящее время не стоит утверждать о возможной аномальной жаре в этом году, так как пока неизвестно, что будет с погодой после прекращения действия Эль-Ниньо.
Эль-Ниньо (в переводе с испанского "малыш"), или Южная осцилляция — это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на учёных сообщили, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за явления Эль-Ниньо. По словам специалистов, потепление происходит из-за того, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли наблюдается задержка. Климатолог назвал два условия, при которых начавшийся год действительно побьёт рекорд по жаре.
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