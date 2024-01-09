В России опровергли прогноз учёных о самом жарком годе за всю историю наблюдений
Климатолог Зайцева: Прогноз Bloomberg о самом жарком годе дан "от фонаря"
Климатолог Нина Зайцева прокомментировала статью Bloomberg, в которой учёные спрогнозировали самый жаркий год за всю историю метеонаблюдений. Она заявила, что долгосрочное прогнозирование является ненадёжной вещью.
"Существует корреляция между колебаниями в районе Эль-Ниньо и некоторыми погодными явлениями. Периодическая изменчивость этих течений связана с погодой на земном шаре, но физической связи люди пока объяснить не могут, потому что слишком мало знаем о своей планете", — рассказала климатолог в беседе с NEWS.ru.
По её словам, приведённый в американском издании материал написан "от фонаря" для привлечения внимания.
Ранее Лайф писал, что наступивший год может оказаться самым жарким за всё время метеорологических наблюдений. По информации Bloomberg, в этом виновато явление Эль-Ниньо, в результате которого происходят колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.