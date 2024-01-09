В России опровергли прогноз учёных о самом жарком годе за всю историю наблюдений

Климатолог Нина Зайцева прокомментировала статью Bloomberg, в которой учёные спрогнозировали самый жаркий год за всю историю метеонаблюдений. Она заявила, что долгосрочное прогнозирование является ненадёжной вещью.

"Существует корреляция между колебаниями в районе Эль-Ниньо и некоторыми погодными явлениями. Периодическая изменчивость этих течений связана с погодой на земном шаре, но физической связи люди пока объяснить не могут, потому что слишком мало знаем о своей планете", — рассказала климатолог в беседе с NEWS.ru.

По её словам, приведённый в американском издании материал написан "от фонаря" для привлечения внимания.