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9 января, 10:58

Климатолог перечислил два условия, при которых 2024 год может стать самым жарким в истории

Эксперт Кокорин: Если Эль-Ниньо накроет весь 2024-й, он может стать самым жарким

Наступивший 2024 год может стать самым жарким в истории в том случае, если возникнет пик текущего цикла солнечной активности и феномен Эль-Ниньо продлится не более полутора-двух лет. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин.

"Сложно сказать, может быть, и действительно 2024-й станет самым жарким. Эль-Ниньо началось в начале лета 2023 года. Если оно продлится полтора-два года, то завершится в середине 2025-го. Это значит, если 2024 год целиком попадает под Эль-Ниньо, то, может быть, он и будет самым тёплым", — приводит слова Кокорина РИА "Новости".

Специалист добавил, что на рекордную температуру в этом году может повлиять и солнечная активность. По словам климатолога, ожидается, что пик 11-летнего цикла Солнца придётся именно на 2024 год. Хотя воздействие солнечной активности на температуры гораздо меньше, чем влияние Эль-Ниньо, оно всё равно существует, уточнил эксперт.

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Напомним, ранее СМИ со ссылкой на учёных сообщили, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за явления Эль-Ниньо. По словам специалистов, потепление происходит из-за того, что между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли наблюдается задержка.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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