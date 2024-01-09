Климатолог перечислил два условия, при которых 2024 год может стать самым жарким в истории

Наступивший 2024 год может стать самым жарким в истории в том случае, если возникнет пик текущего цикла солнечной активности и феномен Эль-Ниньо продлится не более полутора-двух лет. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин.

"Сложно сказать, может быть, и действительно 2024-й станет самым жарким. Эль-Ниньо началось в начале лета 2023 года. Если оно продлится полтора-два года, то завершится в середине 2025-го. Это значит, если 2024 год целиком попадает под Эль-Ниньо, то, может быть, он и будет самым тёплым", — приводит слова Кокорина РИА "Новости".

Специалист добавил, что на рекордную температуру в этом году может повлиять и солнечная активность. По словам климатолога, ожидается, что пик 11-летнего цикла Солнца придётся именно на 2024 год. Хотя воздействие солнечной активности на температуры гораздо меньше, чем влияние Эль-Ниньо, оно всё равно существует, уточнил эксперт.