Мастер по ремонту объяснил, как перевести окна на зимний режим, чтобы не дуло
Мастер по ремонту Шепурев: От продувания окон зимой спасёт замена уплотнителя
Избавиться от продувания окон зимой возможно. Для этого необходимо перевести их на зимний режим с помощью запорной цапфы. Об этом рассказал мастер по ремонту Александр Шепурев.
"Открываем окно прежде всего, запорные цапфы находятся чаще всего на створке и идут по всему периметру окна как снизу, так и сверху. Вставляем шестигранник в эксцентрик и поворачиваем на четверть оборота против часовой стрелки", — приводит слова эксперта телеканал "Санкт-Петербург".
По его словам, остановить прохождение холодного воздуха через окна также можно с помощью замены уплотнителя, который портится со временем. Установить новую уплотнительную резинку можно и самостоятельно, узнав её название в Интернете, но лучше вызвать специалиста, который подберёт правильный материал, отметил Шепурев. Неподходящая резинка, пояснил он, может сломать петли и фурнитуру.
Эксперт добавил, что от продуваний под и над подоконником спасает замена монтажного шва. Для этого необходимо снять подоконник и откосы, после чего следует полностью поменять столярную пену. Лучше делать это в тёплую погоду, резюмировал мастер.
Ранее Лайф писал, что зимой людям советуют дополнительно утеплять стены в жилье, которые граничат с улицей. Также можно разместить экран из фольги за батареей, в результате чего тепло будет уходить на обогрев квартиры, а не на внешние стены дома.