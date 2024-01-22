Мастер по ремонту объяснил, как перевести окна на зимний режим, чтобы не дуло

Избавиться от продувания окон зимой возможно. Для этого необходимо перевести их на зимний режим с помощью запорной цапфы. Об этом рассказал мастер по ремонту Александр Шепурев.

"Открываем окно прежде всего, запорные цапфы находятся чаще всего на створке и идут по всему периметру окна как снизу, так и сверху. Вставляем шестигранник в эксцентрик и поворачиваем на четверть оборота против часовой стрелки", — приводит слова эксперта телеканал "Санкт-Петербург".

По его словам, остановить прохождение холодного воздуха через окна также можно с помощью замены уплотнителя, который портится со временем. Установить новую уплотнительную резинку можно и самостоятельно, узнав её название в Интернете, но лучше вызвать специалиста, который подберёт правильный материал, отметил Шепурев. Неподходящая резинка, пояснил он, может сломать петли и фурнитуру.

Эксперт добавил, что от продуваний под и над подоконником спасает замена монтажного шва. Для этого необходимо снять подоконник и откосы, после чего следует полностью поменять столярную пену. Лучше делать это в тёплую погоду, резюмировал мастер.