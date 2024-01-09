Не только звонить, но и писать: Юрист объяснил, куда и как жаловаться на холод в квартире
Юрист Сорокин: Факт звонка в УК не имеет юридической силы, нужно писать жалобы
Если в вашей квартире стало холодно, то первое место, куда нужно обратиться с этой проблемой, это управляющая компания. При этом факт звонка не имеет юридической силы, поэтому лучше жаловаться не только по телефону, но и письменно, советует эксперт Сергей Сорокин.
"Если в квитанции за коммунальные услуги есть отдельная строчка, где указаны "Теплосети" или иная теплоснабжающая организация, то можно позвонить и напрямую в данную теплоснабжающую компанию", — отметил юрист в беседе с "Тульской службой новостей".
Сорокин также рекомендовал писать письменные жалобы: сначала в УК и теплоснабжающие организации, а далее в Государственную жилищную инспекцию. Специалист добавил, что последняя инстанция, куда стоит жаловаться, это прокуратура, ведь она является надзорным органом и следит за деятельностью УК, теплоснабжающих компаний и Госжилинспекции.
Ранее Лайф писал, что 5 января более 20 тысяч жителей подмосковного Подольска остались без отопления на фоне аномальных морозов из-за аварии на теплотрассе. Власти обвинили во всём коммунальщиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. После того как в городе запустили второй котёл, в дома начали возвращаться тепло и горячая вода. Утром 9 января стало известно, что СК задержал трёх человек, в том числе замглавы администрации Подольска.
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