Не только звонить, но и писать: Юрист объяснил, куда и как жаловаться на холод в квартире

Если в вашей квартире стало холодно, то первое место, куда нужно обратиться с этой проблемой, это управляющая компания. При этом факт звонка не имеет юридической силы, поэтому лучше жаловаться не только по телефону, но и письменно, советует эксперт Сергей Сорокин.

"Если в квитанции за коммунальные услуги есть отдельная строчка, где указаны "Теплосети" или иная теплоснабжающая организация, то можно позвонить и напрямую в данную теплоснабжающую компанию", — отметил юрист в беседе с "Тульской службой новостей".