Патронный завод в Подольске после ЧП с котельной национализируют
Московская область после аварии получила право управлять частной котельной на патронном заводе в Климовске, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, остановка и особенно заморозка таких объектов предполагает "очень сложные оперативные мероприятия".
"После вскрытия этой информации по решению президента [России Владимира Путина] сегодня запущен механизм национализации завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную", — цитирует его телеканал "360".
Глава региона отметил, что котельная управлялась из рук вон плохо: практически отсутствовал квалифицированный персонал, а само состояние объекта оставляло желать лучшего. Сообщение об остановке котла, добавил он, дошло до диспетчерской службы спустя почти семь часов.
На данный же момент ситуация находится под особым контролем. К вечеру тепло должно вернуться в пострадавшие от коммунальной аварии дома Климовска.
Напомним, 5 января более 20 тысяч жителей подмосковного Подольска остались без отопления на фоне аномальных морозов из-за аварии на теплотрассе. Власти обвинили во всём коммунальщиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. В городе уже запустили второй котёл, в дома начали возвращаться тепло и горячая вода. А утром 9 января стало известно о задержании трёх человек, в том числе замглавы администрации Подольска.
ТАСС / Валерий Шарифулин