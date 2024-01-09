Патронный завод в Подольске после ЧП с котельной национализируют

Московская область после аварии получила право управлять частной котельной на патронном заводе в Климовске, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, остановка и особенно заморозка таких объектов предполагает "очень сложные оперативные мероприятия".

"После вскрытия этой информации по решению президента [России Владимира Путина] сегодня запущен механизм национализации завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную", — цитирует его телеканал "360".

Глава региона отметил, что котельная управлялась из рук вон плохо: практически отсутствовал квалифицированный персонал, а само состояние объекта оставляло желать лучшего. Сообщение об остановке котла, добавил он, дошло до диспетчерской службы спустя почти семь часов.