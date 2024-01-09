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9 января, 11:06

Патронный завод в Подольске после ЧП с котельной национализируют

Московская область после аварии получила право управлять частной котельной на патронном заводе в Климовске, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, остановка и особенно заморозка таких объектов предполагает "очень сложные оперативные мероприятия".

"После вскрытия этой информации по решению президента [России Владимира Путина] сегодня запущен механизм национализации завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную", — цитирует его телеканал "360".

Глава региона отметил, что котельная управлялась из рук вон плохо: практически отсутствовал квалифицированный персонал, а само состояние объекта оставляло желать лучшего. Сообщение об остановке котла, добавил он, дошло до диспетчерской службы спустя почти семь часов.

Воробьёв рассказал о судьбе частной котельной в Подольске, где случилась авария
Воробьёв рассказал о судьбе частной котельной в Подольске, где случилась авария

На данный же момент ситуация находится под особым контролем. К вечеру тепло должно вернуться в пострадавшие от коммунальной аварии дома Климовска.

Напомним, 5 января более 20 тысяч жителей подмосковного Подольска остались без отопления на фоне аномальных морозов из-за аварии на теплотрассе. Власти обвинили во всём коммунальщиков, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. В городе уже запустили второй котёл, в дома начали возвращаться тепло и горячая вода. А утром 9 января стало известно о задержании трёх человек, в том числе замглавы администрации Подольска.

В МЧС раскрыли, сколько домов в Подмосковье остаются без тепла
В МЧС раскрыли, сколько домов в Подмосковье остаются без тепла
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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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